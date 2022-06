Silêncio, por favor!

Nas grandes cidades e mesmo nas pequenas, as pessoas sofrem com o barulho do trânsito que insiste em adentrar as janelas – ou com o barulho do vizinho do apartamento ao lado. Mesmo em casas, o caos das ruas pode vir a incomodar o descanso dos moradores.

Não é à-toa, portanto, que muitos sonham em ouvir o som do silêncio no lugar de buzinas, móveis sendo arrastados, brigas domésticas, aparelhos de som no último volume (geralmente com música que a gente não gosta).

Felizmente, existem várias soluções para amenizar a presença de ruídos externos e tornar nossas casas e apartamentos mais silenciosos e cheios de paz. Tapetes e carpetes ajudam muito a abafar as invasões sonoras, assim como o uso de portas e janelas adequadas.

Existe até mesmo uma tinta isolante de ruídos, que pode ser usada na casa toda. Às vezes, o que faz barulho é o nosso próprio piso, que range a cada pisada. Nesse caso, é preciso trocá-lo por outro que não apresente este problema.

Estantes e cortinas grossas são outros aliados contra o ruído externo, mas a medida mais eficiente é o isolamento acústico dos ambientes, que garante uma barreira eficaz contra o barulho.

Conheça a seguir as alternativas ao seu alcance na batalha contra o barulho e faça do seu lar um lugar silencioso e pacífico.