Como decorar a cozinha de um jeito simples e incrível

Por opções econômicas e que trazem uma excelente contribuição ao ambiente, não podemos deixar de citar a presença das prateleiras. Perfeitas para contribuir com organização, fáceis de serem encontradas e com um custo baixíssimo, as prateleiras são excelentes ainda para distribuir objetos decorativos no espaço. O ideal é que esta escolha seja feita de forma equilibrada no espaço, com opções que permitam uma ótima distribuição entre as paredes. Um exemplo de ótima distribuição pode ser conferido neste projeto do escritório Adoro Arquitetura, do Rio de Janeiro (RJ). Instalada na parte superior, interligando o espaço da coifa com o armário superior, a peça de madeira foi instalada como prateleira no loca, organizando elementos como plantas e peças decorativas. O tom muito próximo ao utilizado no armário inferior trouxe uma soma perfeita à decoração.