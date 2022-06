Um guia de como fazer uma composteira em casa

Composteiras caseiras podem ser feita com ou sem minhocas, elas são compactas e agregam três caixas de plástico empilhadas. As duas caixas na parte superior são as digestoras, elas devem ser furadas na base, nelas o lixo é depositado e misturado com a terra. As minhocas acelaram a decomposição e transformam essa matéria orgânica em húmus, este processo dura cerca de dois meses e garante uma terra de ótima qualidade. A terceira caixa que fica na parte inferior, serve para reter o chorume e deve possuir uma torneira para sua liberação.