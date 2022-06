Como ter jardim em uma casa com pouco espaço

Pequenos espaços, grandes sonhos. Ter a oportunidade de organizar uma casa do seu jeito, é o sonho de muitas pessoas. Embora cada vez mais os imóveis estejam sendo entregues em tamanhos mais reduzidos, dar o toque pessoal a um ambiente que descreva todas as suas principais características através de interesses e experiências, é poder externar por meio da decoração, boa parte das coisas mais importantes para você.

Em meio a tantas opções e significados, existem escolhas que acabam por ser comum a todos. Uma destas escolhas que confere um toque delicado e lindo ao ambiente, é a presença das plantas. Aproveitar a chance de decorar o seu lar com plantas floridas ou não, é ter para si o benefício que a convivência com as nossas pequenas amigas verdes podem nos trazer. Benefícios como ar mais limpo dentro de casa, temperatura e umidade melhor controladas, a chance de poder plantar e colher hortaliças sem a presença de agrotóxicos e, claro, a atividade terapêutica que é ver uma pequena muda se desenvolvendo em uma linda planta, o que premia os pequenos cuidados rotineiros que o cultivo demanda.

Com tantos benefícios que o cultivo de plantas no lar traz, é bem possível que surja rapidamente a vontade de comprar uma das muitas espécies que vez ou outra trazem encantos em visitas aos supermercados ou casas de paisagismo. No entanto, como dissemos no início, muitas vezes as escolhas para a decoração acabam por esbarrar em pequenos espaços disponíveis entre os cômodos do lar.

Para ajudar você a resolver este problema, trouxemos opções de diversos formatos de jardins em pequenos tamanhos e que podem ser facilmente adaptados em pequenos espaços da casa. Desde a utilização inteligente dos espaços da parede, por meio de jardins verticais, a espaços que muitas vezes deixados de lado e que podem facilmente abrigar um jardim, como embaixo das escadas, são muitas as oportunidades de adaptar pequenas plantas na decoração do seu lar.

Por isso, siga conosco e confira mais um excelente conjunto de ideias coletadas em incríveis projetos dos profissionais homify que estão espalhados nos quatro cantos do planeta. Temos a certeza de que, certamente, você encontrará as opções ideais para dar espaço às plantas no seu lar pequeno no tamanho, mas grande nas realizações. Venha conosco e inspire-se!