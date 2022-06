Decoração com animais: 7 ambientes com imagens da bicharada

Amar os animais é apreciar a presença deles sempre por perto. Ainda que existam impossibilidades de você ter um amigo de pelos para a convivência no lar, existem outras muitas formas interessantes de mantê-los por perto na decoração. Imagens, estátuas e outros elementos que embelezam a decoração podem ser escolhidos para que o seu lar mantenha sempre a lembrança de bons momentos passados na companhia do animal de sua preferência.

Muito comum nos lares brasileiros, os gatos e os cães sem dúvidas mantém a predileção da maioria. Para cada uma destas espécies, existem possibilidades específicas de poder dar o melhor incremento incorporado à decoração do ambiente. Gatos, por exemplo, são sempre brincalhões em busca de locais altos, de onde podem observar os movimentos em toda a casa. Desta forma, encontrar opções que somam beleza e funcionalidade aos bichanos, é algo que não traz grandes dificuldades e pode conferir um excelente resultado decorativo para que o estresse dos bichanos possa ser melhor controlado.

Já os cães preferem passeios externos como forma de controlar de melhor forma o próprio estresse. Desta forma, a decoração do ambiente não pede grandes transformações para a convivência com os patudos. Uma pequena cama com uma caixa de brinquedos podem ser as opções suficientes para agradá-los. Decorativamente, para estas e outras espécies, as homenagens podem ser feitas com a presença de peças artísticas que remetem ao amor por determinadas espécies. E são estas opções que traremos hoje, especialmente para você.

Por isso, siga conosco nesta jornada onde o amor pelos animais é abundante e presente nos detalhes da decoração de ambiente como a sala de estar. Temos a certeza de que, com a presença das peças decorativas que lembram a presença de animais, sua casa ficará com um astral ainda mais especial. Ao final do artigo, não esqueça de deixar o seu comentário nos falando quais são as suas formas de demonstrar o seu amor pelos animais por meio de decorações para o lar. Siga conosco e inspire-se!