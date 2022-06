A obra de arte certa para cada ambiente

Aqui, na sala de TV, a arte só vai entrar se você for atrás dela. Tudo bem ver jogos de futebol, novelas e séries norte-americanas. Mas que tal também alimentar o espírito com as maiores obras-primas do cinema mundial, com vídeos de arte (como, por exemplo, vídeo-performances) ou, ainda, com documentários sobre arte e cultura que aprofundam o seu conhecimento sobre esses assuntos? Com certeza, você vai ganhar muito com isso, assim como a sua família. Para outras dicas sobre arte, leia este artigo.