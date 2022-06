Residência espaçosa com cara de pousada

Este belo corredor tem como principais características as grandes janelas de vidro e o jardim de inverno que traz a natureza para este local de transição da casa. Um espaço muito agradável graças também às telhas e ao piso quente de cerâmica que faz alusão a um tempo passado e que ganha ainda mais encanto com as máquinas de costura colocadas no cantinho do rodapé.

Que tal checar mais projetos de corredores e halls de entrada?