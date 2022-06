Apê chic ao estilo escandinavo

Se você é do time de pessoas que adora uma casa com decoração clean e funcional, o estilo escandinavo foi feito para você. E o melhor, optar por esta estética não tem nada de tedioso. Pelo contrário, a arquitetura e o design escandinavos – criados em países nórdicos como Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia – são muito famosos pela junção de funcionalidade com estética e mobiliário atraente e de boa qualidade.

O que mais? Geralmente a paleta de cores usada nos lares nórdicos é neutra e a entrada de luz natural é fundamental em qualquer ambiente. Outros pontos importantes são a sensação de conforto em seu próprio lar, o uso de linhas limpas e de materiais como madeira, metal ou pedra com acabamentos toscos e texturados. , Quer um exemplo de como introduzir um pouco desta estética em sua casa?. Confira este belo apartamento localizado no Rio de Janeiro e que foi totalmente renovado pelo FPR Studio seguindo todas as tendências do estilo escandinavo.