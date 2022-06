Móveis perfeitos para casa e o jardim!

Nos dias de hoje, é possível adquirir móveis apropriados como, cadeiras, mesas e até sofás feitos exclusivamente para áreas externas. Estas peças são produzidas com materiais mais resistentes, que possuem alta durabilidade. Um dos materiais mais utilizados e procurados atualmente para decoração do jardim, são os de fibra sintética. Eles imitam a fibra natural e harmonizam facilmente com o visual natural dos jardins. Os móveis de plástico e de alumínio também são muito utilizados por terem uma manutenção fácil, boa durabilidade e preços baixos. Se a proposta for criar um ambiente rústico, aposte no de madeira. Alguns móveis de madeira para jardim mais comuns são cadeiras e mesas, sofás de madeira com almofadas, espreguiçadeiras e até mesmo os tradicionais bancos de madeira. Algumas peças produzidas em madeira maciça, combinadas com metal ou plástico, tornam a decoração desses ambientes muito mais confortável, pois a madeira apresenta uma agradável sensação de conforto e segurança, além de harmonizar em qualquer ambiente e estilo.