Como se livrar dos mosquitos?

Ninguém merece uma casa cheia de mosquitos, pois dá impressão sujeira no ambiente, mas, às vezes, o problema nem seja falta de limpeza, porém desatenção! A melhor maneira de reduzir o número desses insetos é evitar que eles se reproduzam. Por exemplo, a fêmea do mosquito pode colocar até 200 ovos de uma vez em qualquer recipiente com água limpa, ou seja, uma loucura! Em poucas semanas aqueles ovos se transformam em adultos. Para ficar livre disso, procure e elimine pontos de água parada no seu quintal, principalmente depois de chuvas: baldes, vasos, garrafas e qualquer outro objeto que acumule água e sirva de criadouro para os mosquitos, além disso, evite também deixar resíduos de comida na lixeira por muito tempo.

Recolha o seu lixo semanalmente e também remova o prato sob os vasos de plantas ou preencha-os com areia. Você precisa trocar a água de fontes e de bebedouros de animais de estimação todos os dias, pois é muito importante que faça disso uma rotina. Certifique-se de que calhas e dutos estejam desentupidos, aparelhos de ar-condicionado sem vazamentos, e piscinas estejam limpas e cloradas, caso você tenha na sua propriedade.

Não há nada tão irritante quanto o zumbido do mosquito próximo de sua orelha e a certeza de que, daqui a alguns minutos, você terá uma bela picada em sua pele exposta. Mosquitos invadem áreas com grande umidade são responsáveis pela transmissão de doenças em muitas partes do mundo. Independentemente de você estar determinado a permanecer sem picadas em sua próxima viagem de acampamento ou de desejar manter baixa a população de mosquitos em sua casa, este artigo tem um método que pode ajudá-lo. Continue lendo para aprender a se livrar de mosquitos!