Casa fascinante em cada detalhe

Na passagem do quarto do casal para a área do banho, o piso de madeira é substituído pelo piso cerâmico de cor preta, que realça a praticidade e a sofisticação do ambiente. Em contraponto ao piso escuros, as superfícies predominantemente brancas contribuem para a difusão da luz natural e incrementam o aspecto clean do ambiente. Os armários do lavatório de design minimalista e o amplo espelho agregam requinte e funcionalidade. O banho do casal conta ainda com uma banheira de design retangular, revestida com o mesmo material do piso, e com um pendente de cristais, situado sobre a banheira, que dá um toque de luxo ao ambiente.