Casa familiar discreta e aconchegante

Antes de construir uma casa é preciso dispor de um terreno. A escolha do terreno é uma decisão crucial para quem vai construir. A escolha do terreno influenciará diretamente a qualidade e as características do edifício e da vida familiar. Além das dimensões do terreno, é importante observar alguns critérios, como a matrícula do lote, a legislação e os critérios de uso do lote, o nível de segurança e a infraestrutura disponível no entorno. Observados todos estes critérios, é hora de encontrar os profissionais habilitados e competentes para a realização dos projetos executivos, projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e de execução e depois encontrar uma empresa responsável pela execução da obra. Não é uma tarefa fácil, mas o resultado pode ser bastante compensador.

Homify apresenta hoje uma residência familiar discreta e aconchegante, localizada em Passos, Minas Gerais, projetada para uma família constituída de um casal e três filhos, em um terreno urbano, relativamente pequeno. A principal exigência dos proprietários era dispor de ambientes abertos e preservar a privacidade da família. O projeto de autoria do estúdio A/Zero Arquitetura tratou de seguir as diretrizes dadas pelos proprietários e proporcionar aos moradores o máximo de conforto, praticidade e privacidade.

Curioso para explorar todos os ângulos desta casa familiar moderna e aconchegante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens da Residência AVS, que exibe suas fachadas opacas e discretas, mas em seu interior oferece ambientes abertos, aconchegantes e protegidos. As fotos são de autoria de Eloísa Silveira.