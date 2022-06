Casa moderna, prática e linda

A cozinha conta com piso de porcelanato, com armários planejados de madeira com acabamento em laca branca, com bancadas de granito na cor preta e com detalhes em pastilhas cerâmicas na cor amarela, que dão personalidade e funcionalidade ao ambiente. Devido ao amplo espaço da cozinha, foi possível a criação de uma sala de almoço, um espaço para as refeições mais informais e rápidas. Na sala de almoço, a parede revestida de pastilhas cerâmicas coloridas e predominantemente amarelas dialoga com as prateleiras e com o aparador de madeira com acabamento em laca amarela. Os dois pendentes da Tom Dixon dão um toque de requinte e sofisticação ao ambiente.