6 dicas fáceis para decorar uma cozinha alugada

Alugar um apartamento ou casa é o caminho mais comum para pessoas que buscam independência. Mais fácil do que comprar um imóvel, mas detalhista para as condições de moradia, é muito comum que os contratos firmados entre locadores e locatários sejam acordados com uma série de regras para a preservação do imóvel - entre elas, a entrega do local no mesmo estado em que foi alugado.

Estes acordos que buscam preservar as características originais do imóvel, traz uma série de restrições para o locatário, já que as opções para grandes mudanças visuais no local são barradas. É claro que existem as possibilidades de que as mudanças visuais aconteçam, mas estas inferem em uma série de dificuldades, como, por exemplo, escolher uma tinta em tom escuro como predileção particular para repintar uma parede branca da sala, mas depois ter a grande mão de obra de cobrir este tom escuro com muitas demãos da cor branca, original e detalhadamente apontada no contrato. No fim das contas, as grandes mudanças poderão trazer grandes gastos financeiros indesejados, especialmente quando é chegado o momento de deixar o apartamento.

Felizmente, existem muitas alternativas que podem ser levadas em conta para a redecoração do espaço sem que sejam necessários furos, pinturas ou outros tipos de mão de obra não permitidos para a entrega do imóvel. Soluções como adesivos facilmente removíveis, fitas velcro, móveis coloridos e outras opções de adequação de peças, que, especialmente na cozinha, podem trazer um resultado final tão interessante quanto mudanças feitas na estrutura do imóvel.

Por isso, convidamos você que, mora em um apartamento ou casa alugados, mas deseja fazer mudanças práticas na decoração da cozinha, a seguir conosco em mais um ótimo conjunto de dicas para incrementar o seu lar. Temos a certeza de que, com estas dicas, você poderá deixar o seu lar tão interessante quanto deseja, sem ter grandes trabalhos para desfazer suas escolhas. Venha conosco e inspire-se!