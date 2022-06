Melhores dicas para transformar o seu banheiro!

Uma casa de banho bem equipada e com tudo no lugar, além de limpo e cheiroso é que todo mundo ama, mas, claro, que um banheiro precisa ser prático todo mundo concorda, certo? Melhor ainda quando se pode aliar beleza e conforto. Os antigos ambientes que abrigavam somente pia, chuveiro e vaso sanitário cresceram e ganharam maior importância nos projetos arquitetônicos – alguns se converteram em verdadeiras salas de banho com elegância!

Não importa que seja uma enorme reforma ou pequenas mudanças, afinal é possível preservar o planeta no interior dos seus projetos. Por exemplo, você pode sair do básico, às vezes, é difícil, especialmente quando o assunto é decoração de interiores, quem não é profissional pode ter um certa dificuldade de abrir mão do óbvio e investir em ideias inovadoras e até mesmo futuristas, por não conhecer nada do ramo ou por não ter noção da sofisticação de detalhes na hora de transformar seu banheiro.

Você não precisa gastar todo o seu orçamento, pois com um pouco de dinheiro e muita criatividade dá para transformar seu banheiro em algo incomparável, digno de ambientes de hotel. Ao invés de utensílios e ferramentas comuns, dá para encontrar banheiras que mais parecem redes ou que são, simplesmente, transparentes; pias com elementos diferenciados, em formato de caracol ou que podem se transformar em belos aquários e, além disso, você também usar móveis e peças vintages.

Ah, como tudo na vida, precisa de um pouquinho de inspiração e criatividade. Por isso, compartilhamos algumas ideias para você transformar o seu banheiro. Confira!