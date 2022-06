Decoração com fotos: 7 ambientes transformados por imagens

Deixar a imaginação fluir na decoração é algo que sempre vale a pena. Buscar referências pouco usuais e que trazem originalidade ao espaço, pode ser uma excelente alternativa para diferentes espaços da casa. Já pensou em como seria ter na parede da sala uma imagem que, de repente, fizesse nossa imaginação voar para outros locais? Pois, com boas inspirações, isto é muito possível.

Com a colaboração de grandes artistas ou com a escolha de grandes fotografias, você poderá transformar um dos espaços do seu lar em um local totalmente mágico. Criar cenários que constituem lugares muitas vezes distantes do que a realidade nos permite, é fazer viagens instantâneas com a imaginação e se aventurar por histórias e culturas que, criativamente, passam a compor o nosso próprio lar. Afinal, não seria nada mal ter o cenário do pôr do sol no deserto no meio da sala ou, ainda, um caminho que levasse sua imaginação até a praia em um dia lindo de céu completamente azul.

Pois, estas ideias serão temas do nosso artigo de hoje. Pinturas, azulejos e outros materiais que compõem cenários incríveis em meio aos ambientes do lar, podem deixar o seu lar totalmente incrível. E para que você confira um pouco de ótimas ideias, trouxemos sugestões incríveis realizadas por nossos profissionais ao redor do mundo. São ideias de cenários que criam verdadeiras ilusões de óticas no próprio ambiente de nosso lar. Por isso, siga conosco e confira estas possibilidades incríveis de estar na sua casa e, ao mesmo tempo, ter a vista de cenários completamente diferentes. Temos a certeza de que você ficará encantado por estas ideias. Venhas conosco e inspire-se!