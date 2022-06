Uma introdução ao design holandês!

A Holanda é um país rico em cultura e muito amistoso, claro, apesar de ser relativamente pequena, a terra das tulipas possui uma rica tradição cultural e abriga muitas culturas e religiões. Por ter acolhido pessoas de outras origens por muitos anos, a sua população é bem acolhedora e aberta aos visitantes estrangeiros. Que tal se aventurar no design holandês? Daremos uma pequena introdução sobre o movimento De Stijl.

O movimento foi liderados pelos pintores: Theo van Doesburg e Piet Mondrian - os artistas buscavam uma linguagem visual de aplicação universal e menos individualista, assim que pudesse ser aplicada às artes visuais, arquitetura, design e publicidade. Bem, como outros movimentos de vanguarda da época (1915), De Stijl, o que significa simplesmente 'o estilo' em holandês, surgiu em grande parte em resposta aos horrores da Primeira Guerra Mundial e o desejo de refazer a sociedade em suas consequências. Visualizando a arte como meio de redenção social e espiritual, os membros do De Stijl – abraçou uma visão utópica da arte e seu potencial transformador.

Por exemplo, a arquitetura holandesa é muito interessante, pois a decoração de uma casa holandesa é essencialmente marcada pelo funcionalismo e pelo conforto. Na Holanda não há muito aquela mentalidade de encher a casa com objetos decorativos, ou seja, o décor é prático, com tonalidades neutras, para aproveitar a luz, e com alguns objetos que conferem personalidade e vida a cada ambiente.

Além disso, as divisões das casas holandesas são altas e como janelas muito grandes, o que deixa pouco espaço para colocar móveis e outros objetos. Dessa forma, a decoração aposta no essencial, acrescentando depois peças e detalhes que tornam cada cômodo pessoal, com cor e vida. Confira algumas ideias sobre a decoração holandesa!