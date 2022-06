Fácil e bonito: inove sua parede de pedra!

A escolha da cor, do tamanho e do tipo de pedra irá depender do gosto pessoal, do local onde será colocada, do estilo da decoração e do efeito desejado. O ideal é solicitar a orientação de um profissional – arquiteto ou designer de interiores, assim será mais fácil estudar o ambiente e usar o material na medida certa.

Se seu objetivo é algo mais suave, prefira pedras de pouco relevo e cores mais suaves. Pedras grandes, com relevo e cores fortes, são mais impactantes, mas para ambiente externo. Como acontece com as tintas, as pedras com cores claras deixarão o seu ambiente mais leve, assim como, as de cores mais carregadas ou escuras, exigirão um reforço da iluminação. É importante você escolher a tinta adequada para pintar a pedra, por exemplo, a tinta mais indicada é resina acrílica a base água.