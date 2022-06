6 excelentes ideias DIY para a decoração da varanda!

A maioria das pessoas direcionam a preferência por um lugar da casa. Algumas preferem o próprio quarto. Outras sentem-se completamente tranquilas no banheiro. Já, a varanda acaba sendo um refúgio especial para muitas. E é para estas pessoas que amam suas varandas que trazemos o nosso artigo hoje.

A varanda é o lugar do lar onde podemos encontrar mais tranquilidade. Seja apoiado no parapeito, sentado em um pequeno banco ou balançando em uma rede, aproveitar o clima gostoso do vento fresco que vem do horizonte é algo muito prazeroso. Local perfeito para momentos de leitura, a varanda muitas vezes não demanda tantas opções de itens para a sua decoração. Ali, podemos direcionar a presença de móveis que ofereçam descanso e outros itens leves que tenham referência à natureza, como plantas ou gaiolas vazias.

Outros objetos de uso muito comum para aproveitar o pequeno espaço da varanda, são os vasos com flores, que aproveitam perfeitamente o local mais bem iluminado naturalmente do lar, e, assim, oferecem condições excelentes para que as plantas cresçam fortes e saudáveis. Quanto a cores para incrementar o espaço, a melhor escolha é por opções vibrantes, que deixem o ambiente mais alegre e vivo. E, ainda, na varanda, a possibilidade de contar com uma churrasqueira, sempre é bem vista, já que, ali, não há qualquer problema com o acúmulo de fumaça.

No entanto, embora existam tantas ótimas opções para incrementar o espaço, falaremos neste artigo sobre uma forma muito simples de deixar a varanda perfeita: objetos com técnicas DIY. Feitos à própria mão e com um resultado mais criativo e personalizado, as criações em DIY – conhecido também Faça você mesmo – tem como principal ideia a reutilização inteligente de materiais simples que dão origens a opções criativas.

Para que você conheça um pouco mais deste universo, trouxemos algumas excelentes opções que poderão dar o toque de simplicidade perfeito para que a sua varanda fique incrível sem que seja preciso fazer grandes investimentos. Com boas ideias, paciência e muita criatividade, os resultados em DIY ficarão incríveis para deixar o seu lar ainda mais lindo. Por isso, siga conosco e aproveite nossas inspirações!