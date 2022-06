Paredes vazias na cozinha: o que fazer com elas?

Uma parede em branco perto das fruteiras ou da bancada principal pode ser preenchida não apenas com suportes mas também com quadros com fotografias, posters e pinturas. Temas com frutas, legumes, pratos com cores vibrantes são ótimos para criar um ambiente divertido, assim você consegue não apenas incentivar o olhar, como também o estômago. Pense em molduras e formatos diversos para compor estas imagens na sua parede.