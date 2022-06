Os elementos essenciais que não podem faltar no seu banheiro!

O gabinete da pia do banheiro é peça que não pode faltar nesse ambiente. Além de abrigar as cubas e as torneiras, suas gavetas e armários acondicionam produtos de higiene e beleza, aparelhos, papel higiênico, toalhas, artigos de limpeza, entre tantos outros objetos. Por outro lado, o gabinete da pia tem um papel decorativo, revelando o estilo do ambiente, de acordo com os materiais utilizados na sua confecção e com o design que apresenta. Eles podem ser de madeira, espelhados, em laca, mármore ou granito, com nichos abertos ou portas discretas, modernos ou rústicos, enfim, a gama de modelos é enorme. A escolha de um determinado modelo deve levar em conta as dimensões do banheiro, as cores predominantes, os revestimentos de parede e piso, o estilo e cor das louças e a própria decoração do espaço.