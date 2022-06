No conforto do chá e do café no seu lar!

O momento de pausa durante parte do dia é essencial para acalmarmos a mente, o corpo e refletirmos sobre o dia. É neste período no meio da tarde ou após o almoço que bebidas quentes podem auxiliar neste estado de conforto interno. A produção de café brasileira abastece um terço do mundo, não é à toa que esta bebida é considerada por muitos uma iguaria, possui seus especialistas e deve ser produzida com atenção. A degustação do estimulante após refeições ou em diversos momentos, tornou-se uma tradição e rotina diária no país.

Na sequência do consumo de bebidas quentes, o chá tem se tornado mais popular e cada vez mais abrem-se casas especializadas na bebida. Ótimos para dias frios, os chás são infusões de ervas e aromas em água quente, que além de auxiliarem na digestão e manter o corpo em temperatura equilibrada, possuem diferentes propriedades medicinais. Em países orientais como o Japão, o chá em tempos passados era considerado uma bebida nobre, com valores simbólicos e filosóficos. A Cerimônia do Chá, enfatiza a concentração na postura e no movimento e a suavidade dos gestos, com o intuito de trabalhar os princípios da harmonia, pureza, calma e respeito.

Estas bebidas reconfortantes, necessitam de espaços e utensílios apropriados, como jogos de xícaras, bules, mesas, poltronas, um bom livro e uma decoração intimista. Estes são ótimos aliados, para que sua experiência de prazer e relaxamento se torne mais intensa, te mostramos aqui alguma idéias de como você pode fazer a pausa para o chá e para o café tornar um ritual reconfortante!