Ideias fabulosas para salas pequenas

Uma boa dica para decorar com estilo sua sala, é usar móveis em diversas tonalidades. Fique a vontade para decorar com seu estilo ,escolhendo a cor quer mais lhe cai bem. Neste ambiente o amarelo da poltrona se contrasta om o preto e cinza mais sérios do sofá de 2 lugares. as mesas de centro, em tamanho bem reduzido, se adequam harmoniosamente ao ambiente pequeno, as variadas imagens recebem as molduras na mesma cor, padronizando a decoração. As plantas agregam ao ambiente um ar natural entre esse universo moderno e atualizado.