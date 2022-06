Como deixar sua casa mais aconchegante para o clima do outono

Se a preocupação com a luz solar que entra pelas janelas, já não é tão grande, a preocupação com a elegância na escolha correta das cortinas, não poderia mudar. No verão, a utilização de cores vibrantes para a decoração traz todo a alegria da estação quente para o lar, enquanto que, no inverno, a escolha por tons neutros para as cortinas reforça a sensação de aconchego e acolhimento que combina perfeitamente com os dias nublados.

Um ótimo exemplo de escolha para cortinas em tom neutro, está neste belo projeto da arquiteta Cris Passinho, de Florianópolis (SC), e registrado pelo fotógrafo Ronald T. Pimentel, também de Florianópolis (SC). Com a predominância de tons claros nos móveis e carpete da sala, a presença do mesmo tom de cor nas cortinas, que têm ainda um fundo amadeirado, o cenário do projeto mostra um aconchego perfeito.