Uma casa que esconde segredos!

No lavabo, destaca-se um papel de parede florido e gracioso, com tons entre cinza, preto e branco, oferecendo-nos contrastes intensos. Apesar destas diferenças, a utilização do branco e do tema floral, realiza uma atmosfera de notável delicadeza, onde a bancada em pedra e a cuba em louça fazem um jogo super interessante que nos enriquece os olhos.