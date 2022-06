Construída com madeira e tijolinho, casa rústica no Paraná arranca suspiros

Todos que vivem em grandes cidades certamente já pensaram algum dia em partir para um bairro mais afastado da metrópole, conectado à natureza e onde a casa dos sonhos faz-se palco para uma vida tranquila e repleta.

Hoje conheceremos uma casa que avançou nesse sentido de estreitar um forte laço com a qualidade de vida através de uma rica combinação de soluções de design e arquitetura que foram capazes de proporcionar alto desempenho espacial. Isso significa que temos ao alcance uma obra que ultrapassa a funcionalidade, trabalhando uma atmosfera de significado na vida de seus moradores.

Realizada, em grande parte, em madeira de demolição derivada da peroba-rosa, antigamente muito abundante na região de Londrina, Paraná, a construção se pautou no reaproveitamento consciente. Utilizando este material muitas vezes subvalorizado, os arquitetos responsáveis, Maria Ineida F. Zani e Thiago F. Zani, da Zani Arquitetura, ressaltaram seu devido valor. Descobrindo sua beleza estética, que inclui marcas do tempo e do uso, as particularidades deste material puderam oferecer um visual completamente único e receptivo. Encontramos, através de sua arquitetura, um novo olhar sobre um antigo material que, na verdade, nos oferece um universo de possibilidades e beleza.

O resultado só poderia ir no sentido de uma casa acolhedora, aconchegante e totalmente personalizada. Suas peças são marcadas pela expressão do tempo, mas a qualidade e cuidado da obra nos envolvem com estratégias aliadas à vida contemporânea.