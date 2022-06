​A casa das duas faces!

Por estar localizada em um condomínio fechado em Natal, Rio Grande do Norte, esta casa conta com uma fachada sem portões, onde a arquitetura pode ser totalmente apreciada. O jogo de formas nos remete diretamente ao estilo contemporâneo, com uma volumetria que oferece leveza, avanços e recuos, além de linhas bem marcantes. E utilizando-se cores claras, define-se uma postura sem dúvida muito agradável e acolhedora!

Não deixemos de observar o gramado e desenhos de piso, que marcam as circulações graciosamente, além do destaque que a iluminação dá para as entradas da casa.