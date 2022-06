O loft da mulher que sabe o que quer!

Hoje conheceremos um espaço sofisticado e personalizado, criado para a mulher moderna e independente, que inspira liberdade e sabe abrir os próprios caminhos!

A cada dia mais, a mulher conquista no mundo os papéis de liderança a que lhes são merecidos e haviam sido silenciado ao longo da história. Sua independência e liberdade segue num caminho de expansão e é sabida a importância do reconhecimento e valor destas conquistas. Mesmo que ainda haja muito o que trilhar, através destes novos horizontes, descobrem-se oportunidades em todas as áreas para estudar o papel, os direitos e desejos desta mulher. Entre estes, está uma demanda específica no que diz respeito ao seu estilo de vida e moradia, onde o fluxo destes reconhecimentos acompanha os novos avanços e mudanças.

Esta obra que trouxemos hoje reflete a nova mulher e é fruto de um trabalho minucioso da arquiteta Cris Passing, que expôs toda a sua excelência e criatividade através da mostra Casa Cor, na edição de 2015 em Florianópolis, SC. Dentro da proposta de realizar o design para um loft unifamiliar, enfrentou-se o imenso desafio de criar um ambiente moderno, inovador e que pudesse trazer todos os conceitos que ilustram a vida de uma mulher bem resolvida, sofisticada e que preza por conforto e praticidade no dia-a-dia.

Conheça um pouco mais através da seleção de excelentes fotografias que trouxemos hoje, retratadas pelas lentes do fotógrafo Ronald T. Pimentel, especializado em fotografia de arquitetura, decoração, construção civil e negócios. Vamos lá!