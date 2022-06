Casa de Hóspedes: que tal passar uma temporada?!

Como dissemos, no andar inferior foi redesenhada um sala de estar íntima com a intensão de oferecer ainda mais conforto e opções para os visitantes se relacionarem e curtirem a casa. Acessada pela nova escada que a liga com a sala principal no andar superior, esta estrutura de circulação vertical contou com revestimento em travertino. E a partir deste ambiente comum, 3 novíssimas suítes se distribuem para garantir a estadia de todos.