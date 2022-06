Residência tropical em madeira e tijolinhos!

Neste ambiente que conecta a cozinha com a varanda através de uma janela ampla, a decoração no estilo tropical toma conta. Aqui temos elementos em cores variadas, com especial atenção para os tons terrosos e azuis, que se complementam com perfeição. Através destas escolhas arquitetônicos que vemos, com estruturas em toras de madeira e vedação cerâmica, chegou-se à uma atmosfera de muita harmonia em meio ao verde, com perfeita ventilação e iluminação naturais, convidando à paz e ao relaxamento.