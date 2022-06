Pedra e madeira em uma casa sensacional!

Localizada no Condomínio Aldeia da Pedra, em Pedra Azul no Espírito Santo, esta casa é capaz de nos hipnotizar com seus detalhes perfeitamente cuidadosos. Contando com uma área total de 221m2 e realizada no ano de 2000, sua aparência é atemporal. A partir desta fotografia, entendemos um pouco melhor como a madeira cumpriu as funções de vedação, estrutura e revestimento. E observamos como as caixilharias em vidro oferecem modernidade e funcionalidade em harmonia com toda a casa.