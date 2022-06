Uma casa que é puro encanto!

Hoje apresentaremos uma casa que ultrapassa qualquer sonho. Em uma área de 350m², cada canto simboliza um momento especial, com cenários cuidadosamente trabalhados para encantar. Uma concepção criativa, tentadora e que oferece um olhar tecnológico e inovador!

Partindo de uma concepção arquitetônica que se destaca e ao mesmo tempo se aproveita do entorno, realizou-se este projeto pautado em estudos minuciosos sobre as concepções e potencialidades que poderia oferecer. Realizado em um condomínio fechado, chamado de Quinta do Golfe, sua localização privilegiada em São José do Rio Preto foi aproveitada ao máximo.

Com um entorno amplo e natural, a resposta foi a de abrirem-se visuais e extensos caixilhos e terraços para o exterior. A equipe responsável pelo projeto, liderada pelo arquiteto Luiz Veneziano, soube harmonizar com maestria as concepções estruturais e técnicas ao ambiente envolvente, trazendo ao resultado uma leveza, integração e elegância memorável. Mesmo à noite, a visão de seus volumes oferece uma sensação de delicadeza e frescor, com suas formas leves voltadas para a paisagem.

Precisão, harmonia e qualidade são as palavras que melhor definem esta casa encantadora, construída através de alta tecnologia e desempenho. Permita-se envolver por esta atmosfera rica e graciosa!