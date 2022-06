O Lar do vovô moderno: entre e descubra!

Apesar de ser no andar térreo que se encontram os espaços de usos mais comuns ao vovô, o loft conta com um mezanino onde optou-se por colocar mais camas, sofás e móveis confortáveis para receber visitas, familiares e outras atividades. Além disso, o andar superior também Tudo decorado com as mesmas cores do projeto, com o piso em cimento queimado e grades de metal para proteger da altura.

E ainda por cima o mezanino se conecta com a rua, através de uma varanda com horta e muita elegância disponível para o vovô mais merecedor. Vale a pena observar também, que o custo desta reforma foi de aproximadamente 30 mil reais, com apenas 2 meses de construção.