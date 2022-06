Apartamento térreo: vale a pena esta escolha?

O momento de comprar o lar próprio é muito especial. Sem dúvidas, um dos mais especiais na vida de qualquer pessoa. Poder escolher, enfim, um local para chamar de seu, é um momento que, por muitos motivos, ficará gravado na memória pelo resto dos dias.

Frente ao esqueleto em construção, que ainda nada lembra o projeto gráfico incrível do folheto de vendas, nasce a dúvida sobre qual o melhor apartamento para fincar moradia. O local geográfico do edifício é dos melhores. Perto de faculdades, supermercados, praças, ciclovias e no caminho do local preferido para o passeio do cãozinho. Não poderia ser melhor. Conversa vai e vem com o corretor, as vantagens do projeto estrutural são mesmo incríveis, com opções de lazer que serão suficientes para preencher qualquer espaço que sobre na rotina. O andar do meio parece muito agradável. A ideia de estar próximo ao solo, mas com uma larga vista para os movimentos urbanos do bairro não parece ser nada mal. Mas, logo o entusiasmo pelo andar preferido é cortado pelo vendedor que não tira o sorriso do rosto ao anunciar a possibilidade de compra do apartamento térreo. O valor, segundo ele, é menor do que os demais, já que os encargos para o uso do elevador não serão somados ao valor mensal do condomínio. Com a proposta animadora de uma economia inesperada, o negócio é fechado. Tudo parece ótimo, até que a primeira dúvida nasce: será mesmo uma boa ideia morar em um apartamento térreo?

A resposta pode ser vista de diversos ângulos, claro, dependendo ainda se este ponto de vista é feito por uma pessoa otimista ou pessimista. Logo, as pesquisas na internet sobre as vantagens e desvantagens de residir no térreo aponta para inúmeras histórias. Gente que gosta. Gente que se arrepende. Gente que está na mesma dúvida.

Para levantar esta questão bastante importante para a vida de muitas pessoas e mostrar as vantagens e desvantagens em escolher um apartamento térreo como local de moradia, trouxemos um artigo especial onde mostraremos um pouco sobre o que é morar neste local do prédio. Para que as nossas sugestões possam ficar ainda mais abrangentes quanto aos problemas e soluções de se morar no apartamento térreo, convidamos você para deixar o seu comentário ao final do artigo, onde a sua contribuição é sempre bem-vinda.

Por isso, venha conosco e confira um pouco mais sobre como é escolher um imóvel na parte térrea de um prédio. Temos a certeza de que você encontrará muitas respostas para isto! Aproveite!