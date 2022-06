Mantenha sua cozinha na moda vintage!

Vamos falar que moda é algo surpreendente, às vezes, jogamos algum objeto ou roupa fora, pois consideramos que já saiu de moda, mas não! Se está em perfeito estado e você adora, não jogue fora – siga o seu instinto de preservação, afinal não é porque tal tendência acabou que você precisa desfazer de tudo, quem sabe você pode reciclar ou refazer a peça dando um toque pessoal. E o estilo vintage ainda está super em alta na decoração, e pode ser representado por diversas décadas e estilos diferentes.

Usar elementos antigos na decoração dos cômodos adicionam ao ambiente uma sensação de aconchego e de conforto, além disso, tudo fica mega charmoso e personalizado. Quem não acha uma graça naquelas cozinhas decoradas de época, hein? Hoje, dia 31 – final de mais um mês – vamos falar sobre cozinhas no estilo vintage. Você pode escolher a sua época, e abusar nas pesquisas, onde garimpar, onde comprar novos utensílios de cozinha, aliás, existem até lugares que fazem trocas de móveis usados e semi-novos pelos seus, mas, claro, se você deseja uma cozinha retrô e ao mesmo tempo moderna.

As décadas que mais fazem sucesso no décor são as 50 e 60, estas cozinhas e os elementos têm como característica cores vivas, como o vermelho, azul, amarelo, e o verde em tons bebê, além de estampas, azulejos, entre outros. As tonalidades eram usadas em eletrodomésticos, pisos e paredes, mas você pode equilibrar a paleta de cores e deixar a sua cozinha do jeitinho que você quer.

Pensando nisso, separamos algumas inspirações vintage para um lugar muito especial da nossa casa, a cozinha.