A cama em destaque: plataformas sensacionais!

A cama é a peça do mobiliário que mais se destaca em toda a decoração do quarto. Ela é o centro das atenções e dita a decoração do quarto, por isso seu design e formato é super importante na hora de planejar a organização do cômodo. Se a cama possui um design moderno, todo o quarto assim será. O mercado nos apresenta uma ampla gama de modelos de cama, estes não só tem propriedades estéticas , mas também variam em conforto e comodidade que oferece.

Para decorar um quarto e transforma-lo em um local agradável de descanso, com espaço suficiente para circulação, aposte em plataformas para a cama. As plataformas para cama, são estruturas normalmente retangulares que servem para o apoio do colchão. Desenvolvidas em um nível mais alto do chão, essa peça ajuda a valorizar a cama como peça principal do quarto, otimiza o espaço, além de ser uma ótima opção para substituir as camas tradicionais. As plataformas para cama, são uma excelente alternativa para decorar quartos com modernidade e inteligência. Este tipo de cama destaca por sua simplicidade e estilo. Com modelos variados e em diversos níveis, as plataformas para cama podem apresentar um design compacto e dinâmico, adaptável ao cômodo proposto e à maioria dos estilos de decoração, do contemporâneo ao clássico.

Veja neste artigo, alguns exemplos de plataformas para a cama e descubra como este item é versátil e pode trazer equilíbrio e harmonia na decoração do seu quarto.