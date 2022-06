Dicas domésticas: como limpar corretamente a lixeira da cozinha

Algumas atividades domésticas na cozinha, não trazem tanta alegria em sua prática, mas são fundamentais para a rotina saudável. Embora seja o ambiente perfeito que traz ótimas e divertidas lembranças quanto ao preparo de pratos culinários, a cozinha é também o local do lar que mais demanda atividades domésticas com a necessidade de limpeza de um grande número de itens, como eletrodomésticos e, principalmente, a lixeira.

Atividade de desagrado da maioria das pessoas, as lixeiras trazem o problema de serem recipientes para todo o tipo de resíduos descartado na cozinha, desde restos de alimentos a outros objetos. Esta soma de resíduos, quando somada a um ambiente úmida, facilita a proliferação de um grande número de bactérias – que podem chegar a mais de mil organismos por centímetro quadrado, o que é extremamente prejudicial à saúde. Para que este número de micro organismos não passe de cem por centímetro quadrado, é imprescindível que o hábito da limpeza diária da lixeira esteja incorporado ao lar.

A limpeza da lixeira é essencial ainda para evitar contaminações de alimentos, mau cheiro e a presença de insetos. Sua limpeza é feita de forma rápida e fácil, mas deve ser realizada com muita atenção durante e após a lavagem, já que, deixar o recipiente com o mínimo de sujeira em contato com a umidade pode fazer com que o problema apenas se agrave.

Outra atenção importante, é o uso de sacos plásticos especificamente desenvolvidos para este fim, já que suportam mais o peso dos resíduos, evitando vazamentos e, por consequência, não deixando que restos de alimentos caiam no piso a cada nova troca. Quanto ao modelo, a lixeira com tampa é o objeto ideal para que o lixo esteja sempre afastado da presença de moscas e outros insetos, no entanto, a tampa não inibe a presença de formigas.

Para que possamos trazer outras alternativas e sugestões que facilitem a atividade de limpeza, trouxemos algumas dicas básicas que poderão servir como um bom guia quanto a esta atividade não tão prazerosa, mas essencial à nossa saúde. Aproveite o nosso convite para que, ao final da leitura, você também deixe as suas sugestões quanto a este tipo de atividade. Sua presença e opinião são sempre muito importantes!