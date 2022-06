Como deixar minha casa segura para as crianças?

Deixar as cabos das panelas virados para o centro do fogão, para não se tocar e derramar sobre a criança. Procure guardar os produtos de limpeza bem no alto, nunca ao alcance das crianças, para que ela não beba seu conteúdo. Não deixar a criança brincar com sacos plásticos porque eles podem causar asfixia, colocando-os na cabeça, por exemplo. Além disso, não se deve cozinhar com a criança do lado, pois ela pode atrapalhar você ou sem querer pode provocar uma queimadura tocando em algum item quente. Mantenha sua cozinha com os equipamentos cortantes distantes dos pequenos.