Casa container multifuncional

Era importante criar um ambiente confortável no terraço para que ele fosse uma parte viva do funcionamento desta pequena casa. No teto uma malha de paletes criou um interessante desenho e as plantas ajudaram a criar sombras nesta região da casa. Os móveis de jardim também foram escolhidos nas cores do Brasil e fazem contraste com o piso escuro.

