Ideais inteligentes para espaços pequenos!

Para fazer um ambiente pequeno parecer mais espaçoso, uma dica é chamar a atenção para as aberturas. Nesta sala, por exemplo, as atenções ficam na parede com a janela, dando a impressão de que há muito mais espaço, além do lindo jardim. É importante mesmo com pouco espaço que você leve para dentro da sua casa um pedacinho da natureza, pois alegre o ambiente.

Agora, se você tem filhos pequenos e um monte de brinquedos espalhados pela casa, a dica é utilizar ideias simples e criativas para aproveitar espaços. Por exemplo, resolveu aproveitar o espaço extra entre os dois níveis de piso para fazer uma prateleira grande e ótima para guardar objetos de maneira fácil e rápida.