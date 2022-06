Evite acidentes em casa: cuidados com o micro-ondas

Mesmo com tantas restrições, há objetos que podem ser utilizados sem problema algum no micro-ondas. Entre eles, papelão, papel, vidro e peças de cerâmica sem filetes de metal. Plásticos devem ser específicos para a utilização no interior do produto. Lembrando que, plásticos mais frágeis podem derreter facilmente e até mesmo pegarem fogo nas altas temperaturas do aparelho. Recipientes de barro sem filetes de metal também poderão ser utilizados para o preparo de alimentos no seu micro-ondas. Em todos os casos, fique sempre atento às recomendações dos fabricantes!

