6 itens que deixarão sua rotina mais saudável em casa

Ter um piso confortável é fundamental. Embora pareça uma escolha que pode ser deixada em segundo plano, a decisão por um piso mais confortável pode ser a solução ideal, especialmente para a rotina de andar descalço no lar. Este, aliás, é costume tido como muito saudável, já que, se andarmos no lar com os mesmos calçados que utilizamos na rua, poderemos trazer uma média de 421.000 bactérias para dentro de casa. Além disto, um piso macio é ideal para a prática de exercícios com o corpo apoiado ao chão, como no caso de abdominais e etc.

Na imagem, o piso vinílico instalado no belo projeto do arquiteto João Diniz, de Belo Horizonte (MG), trouxe a sensação perfeita de acolhimento ao espaço, que conta ainda com a ampla presença da luz natural com as grandes paredes de vidro da estrutura. O toque natural do cenário externo e a presença de móveis de madeira maciça ofereceram uma soma perfeita ao local.