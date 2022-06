Cozinha e sala de jantar num único ambiente!

Ambientes integrados são uma ótima escolha para apartamentos pequenos. Estes possuem desafios maiores quando o objetivo é mesclar estilos, isto porque a intenção é sempre fazer com que a área pareça maior. Caso você queira criar um espaço mais amplo, mantenha cores claras e pisos com os mesmos padrões e revestimentos. Já no caso de locais com maior área, ousar um pouco não costuma ser um problema. Introduza cores e padrões variados no mobiliário e aposte em um estilo mais eclético, no entanto, lembre-se de manter um cômodo mais neutro do que o outro para equilibrar os espaços.