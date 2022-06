Uma Pequena Casa Rústica Ecológica No Meio Da Natureza em Florianópolis

Respeitar o meio ambiente e construir uma casa com características sustentáveis é seguir a tendência mundial de encontrar soluções para a preservação da natureza que nos cerca. Dessa forma, casas ecológicas têm sido cada vez mais comuns e trazem benefícios não apenas ao meio ambiente, mas também ao seu bolso. A Casa Refit, idealizada pela Ferrero Habitat , foi construída com materiais reaproveitados, como tijolos e madeiras de demolição. Até mesmo as esquadrias, vidros, portas e eletrodomésticos foram reaproveitados de outras residências. Além desses materiais, um container tipo Reefer, que já possui isolamento térmico original, foi adicionado à estrutura.

Nada disso faz com que essa pequena residência de 60 m2 seja menos confortável ou interessante do que uma luxuosa construção. Pelo contrário, o refúgio com estética rústica é extremamente acolhedor e lembra aquelas casinhas de sítio que nos deixam sempre com aquela vontade de voltar. Uma moradia com espírito de loft e alma de gente antenada com as necessidades do mundo.