Decoração estilosa e design brasileiro

O design brasileiro tem amadurecido cada vez mais com suas cores vibrantes, peças funcionais e o uso progressivo de madeira. A prioridade é se apropriar de elementos culturais, temporais e tradicionais da estética nacional, abrindo mão de referências externas, para criar sua própria linguagem contemporânea. Dessa forma, com o crescimento constante dessa área criativa, mais e mais projetos de design de interiores têm apostado no uso de referências brasileiras para criar ambientes acolhedores e de muito bom gosto.

Foi com base nessa tendência que Sergio Clemes desenhou o projeto desta casa para um jovem casal e suas duas filhas. Mas além de adotar como referência o novo design brasileiro, ele também se apropriou do design escandinavo ao usar padrões geométricos, preto-e-branco, mobiliário vintage, arte gráfica e fotografia nesta moradia. Nada mais bacana do que misturar diferentes modelos estéticos para conseguir sintetizar as personalidades dos proprietários.