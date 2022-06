Um apê que é a cara do dono

Este apartamento antigo foi reformado seguindo a linha da integração dos espaços: as paredes que dividiam a sala, cozinha e um dos dois quartos foram retiradas. O cobre foi utilizado como material para as torneiras, luminárias, entre outros detalhes, a pedido do morador. O projeto foi todo criado dentro do universo do dono, que é um empresário conhecido da noite paulistana e adora a estética steampunk (subcategoria da ficção científica) e elementos de taxidermia.

Situado no centro de São Paulo, em um predinho antigo de quatro andares, daqueles bem charmosos que todo mundo adoraria morar, este lar foi projetado pelo escritório de arquitetura MM18 Arquitetura e é interessante pela mistura de elementos de arquitetura e do design contemporâneos com objetos de decoração e mobiliário antigos. Homify apresenta o universo peculiar e excêntrico deste lar.