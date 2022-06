DIY: planeje a decoração do seu quarto

Começar um sonho é algo especial. Para muitas pessoas, a decoração do lar com o jeitinho planejado é uma grande realização. No quarto, onde as características são ainda mais pessoais, a decoração é feita com ainda mais cuidado, já que cada pequeno canto do cômodo deve seguir as ideias que nasceram, provavelmente, há muito tempo e que só agora começam a tomar forma.

A concepção decorativa de um quarto, porém, precisa de cuidado no seu planejamento. É preciso estar atento quanto a todas as etapas que envolvem este planejamento. Afinal, tirar uma ideia da cabeça e transformá-la em algo palpável é a forma mais real de ver um sonho acontecer. E para ajudar você a ser feliz com os planos de decoração do seu quarto, trouxemos algumas dicas e projetos totalmente incríveis que poderão ser um ótimo ponto de partida.

Embora seja muito prazeroso imaginar cada detalhe da decoração, definir alguns tópicos será um ótimo facilitador para você. Etapas como planejamento de espaço, orçamento, pesquisas, efeitos de cores e definições irão envolver o começo, meio e fim do seu planejamento decorativo. Logo, encontrar um bom norte em cada uma destas etapas, irá facilitar muito as definições sobre o estilo e modelos de peças que deixarão o seu quarto perfeitamente incrementado. Seguir estas dicas será um grande e precioso atalho para a concretização do seu sonho.

Por isso, convidamos você a seguir conosco e conferir cada detalhe de dicas preciosas que poderão ajudar muito você a colocar em práticas as suas ideias decorativas. Aproveite também para ficar atento aos estilos de decoração em cada imagem para alcançar boas inspirações. Temos a certeza de que estas dicas somadas aos estilos decorativos desenvolvidos por nossos profissionais, farão muita diferença ao seu quarto. Portanto, venha conosco, anote as dicas e inspire-se!