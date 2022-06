Casa paradisíaca em Búzios

O living room é caracterizado pelo pé-direito duplo e pela integração do ambiente com a paisagem natural. Os generosos painéis móveis de vidro descortinam as vistas para o entorno e permitem a entrada abundante de luz natural. Na cobertura, um pergolado de madeira feito de madeira, traz ainda mais luz natural para o interior da edificação.

A paleta de cores do mobiliário percorre os tons terrosos e suaves, que dialoga com a madeira e realçam a elegância do ambiente.