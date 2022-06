Uma obra-prima da arquitetura

Devido a localização privilegiada e com vistas magníficas da paisagem campestre, o projeto buscou explorar a relação com o entorno através do uso de generosos painéis de vidro, que descortinam as vistas incríveis do campo. No quarto de hóspedes, a sensação de integração com o espaço exterior é total e cria uma atmosfera tranquila e relaxante. O dormitório conta com papel de parede, que imita pedras naturais, criados-mudos com acabamento em laca bege e uma cama rebaixada com cabeceira estofada, que garantem a comodidade e o requinte do ambiente.

