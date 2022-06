7 mesas lindas decoradas com plantas

Quando pensamos em decoração, fica muito fácil associar a presença das plantas para embelezar o ambiente. As plantas deixam o ambiente mais vivo, embelezam com suas flores e filtram o ar de nossa casa e ainda proporcionam atividade terapêutica. Quem descobre o mundo de encanto que o cuidado com as plantas, sabe o bem estar que elas trazem quando notamos o crescimento saudável delas no lar a partir dos cuidados rotineiros necessários para cada espécie.

A vantagem em escolher as plantas para a decoração do ambiente está ainda quanto ao valor de fácil acesso que muitas espécies têm. Facilmente podemos encontrar uma ampla variedade de plantas em diversos lugares, como supermercados e pequenas casas de materiais paisagistas.

Um cuidado comum que deve ser tomado no momento de escolher a espécie, é quanto as cores e estilo decorativo. O ideal é que as plantas ofereçam uma soma suave ao ambiente, sem interferir com grandes contrastes. Fique atento também a plantas que se adaptam ao ambiente para o qual você a usará como decoração, bem como nos cuidados rotineiros para que ela tenha a aparência bonita e sempre saudável. Use e abuse também da criatividade, principalmente quanto a escolha de vasos, que dão um toque tão agradável quanto a presença das próprias plantas. Escolhendo o conjunto que melhor se adapte ao ambiente do seu lar, a decoração ficará simplesmente perfeita.

Para que você possa se inspirar ainda mais na escolha das plantas de sua decoração, trouxemos algumas lindas sugestões em projetos de nossos profissionais ao redor do mundo, que deixam a ambientação do espaço ainda melhor com a presença das plantas. Observe bem cada item decorativo, como o vaso ou as cores do espaço e aproveite estas ótimas referências no seu lar. Temos a certeza de que você encontrará resultados inspiradores! Venha conosco e aproveite!